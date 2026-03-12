‘Merve Kült’ ve ‘Rüyanda Görürsün’ gibi yapımlarıyla tanınan ünlü yönetmen Cemal Alpan uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

DOĞUM GÜNÜNDE VEFAT ETTİ

Sinema dünyası usta bir ismi daha kaybetti. Alpan’ın acı haberini kardeşi Cem Alpan sosyal medya hesabından verdi. Abisinin doğum gününde (11 Mart’ta) hayatını kaybettiğini söyledi.

Alpan'ın vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

'AĞABEYİMİ KAYBETTİK'

Cem Alpan paylaşımında "Ağabeyimi, Cemal Alpan'ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü yönetmen, 12 Mart 2026 Perşembe günü öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.