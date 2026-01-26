İfadesinde, işadamı Murat Gülibrahimoğlu'yla esrar içtiğini ve Kıbrıs'taki kumar etkinliklerine iştirak ettiğini aktardı. Ayrıca, tatil döneminde her gün 600 dolar cep harçlığı elde ettiğini ifade etti.

Sabah gazetesinin haberine göre, "uyuşturucu ve fuhuş" davasında tutuklu bulunan Merve Eryiğit, yetkililere ek beyan sunma talebinde bulundu. Beyanında, uyuşturucu sağlayan ve kadın ticareti yürüten birden fazla şahsa dair detayları yetkililerle paylaştı.

"TATİL SÜRESİNCE GÜNLÜK YAKLAŞIK 600 DOLAR HARÇLIK ALDIM"

Eryiğit, Kıbrıs kumar organizasyonlarına katılımını detaylandırırken, “O uçağa Ayşe Sağlam’ın davetiyle bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve başka iş insanları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birlikteydiler” şeklinde konuştu.

Eryiğit, “Gülibrahimoğlu ile yalnızca bir kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatil süresince günlük yaklaşık 600 dolar harçlık aldım” açıklamasında bulundu.

Eryiğit, Fatih Keleş'in partneri Ayşe Sağlam sayesinde Murat Gülibrahimoğlu'nu tanıdığını kaydederek, onunla esrar tükettiklerini dile getirdi.

Eryiğit öte yandan, kaçak işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz yalısındaki uyuşturucu ve fuhuş toplantılarına dahil olduğunu kabul etti.Tutuklu Merve Eryiğit, ünlü isimlere ilişkin "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında ek ifade verdi; Kıbrıs kumar partileri, esrar kullanımı ve günlük 600 dolar harçlık detaylarını paylaştı, kadın ticareti ağını ifşa etti.