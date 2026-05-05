Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde yer alan Akçıl, bu kez de özel hayatıyla konuşulmaya devam etti. Daha önce Ece Erken ile yaşadığı ilişkiyle de uzun süre gündemde kalan sanatçı, bu defa Merve Çağıran iddiasıyla anıldı.

Öte yandan 2026 Dünya Kupası coşkusunun müzik dünyasına yansımasıyla birlikte Sinan Akçıl da Türkiye Milli Takımı için özel bir marş hazırlamak üzere çalışmalara başladığını duyurdu. Daha önce 2002 yılında Tarkan’ın seslendirdiği “Bir Oluruz Yolunda” ile hafızalara kazınan milli ruhun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akçıl, evindeki en anlamlı eşyayı takipçileriyle paylaştı. Umre ziyaretinde kendisine hediye edilen Kâbe örtüsünden bir parçayı sakladığını belirten sanatçı, bu objenin kendisi için manevi bir koruma taşıdığına inandığını ifade etti.

Gündeme gelen aşk iddialarına da açıklık getiren Akçıl, Merve Çağıran’ı o gün ilk kez gördüğünü ve aralarında herhangi bir yakınlık bulunmadığını söyledi. Mekânda yalnızca selamlaştıklarını belirten sanatçı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.