Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü isim, yeni bir paylaşımıyla konuşulmaya başladı.

Bir süredir televizyonda görünmeyen ancak sosyal medya açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Zaman zaman attığı mesajlarla dikkat çeken Merve Boluğur, sosyal medyada erkekleri hedef alan çarpıcı bir paylaşım yaptı:

"Sabancı değilseniz kadınlar sizi paranız için kullanacaklar diye korkmayın lütfen. Mekanda bir kahve ısmarlayacaksınız diye kimse sizin o fil suratınızı tribinizi çekmez. Yazık sizinle ilişki yaşayıp bir de golddigger yaftası yiyen kadınlara."

2015’te şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017’de bu evliliğini bitirmişti. Temmuz 2022’de ise sık sık “Kocam” diye hitap ettiği paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile ani bir nikah kıymıştı. Ancak bu evlilikte de mutluluğu yakalayamayan ünlü oyuncu, 2 Ekim 2022’de Fuat Paşa Yalısı’nda evlenip yalnızca 23 Kasım 2022’de boşanmıştı.