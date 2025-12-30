Yeniçağ Gazetesi
30 Aralık 2025 Salı
Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafalarını karıştırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı gündem olurken, ne demek istediği merak konusu oldu.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 1

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşen Merve Boluğur'un bu sözleri takipçilerinin kafalarını karıştırdı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 2

Video sonrası birçok kullanıcı, ünlü oyuncunun hayatında birinin olduğunu düşündü.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 3

Merve Boluğur İstanbul'da, Yugoslav göçmeni bir anne ile İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Boluğur, küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duydu. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon da yer aldığı projlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 4

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, 2022 yılında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. İkili iki yılın ardından boşanma kararı aldı.

Murat Dalkılıç’ın ardından DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun bu evliliği sadece 57 gün sürdü.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 5

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Kariyerinin neredeyse ilk zamanlarından beri siyah saçlarıyla hafızalara kazınan Boluğur, son olarak yazın bitmesiyle ani bir imaj değişikliğine gitmişti.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 6

İKONİKLEŞMİŞ SİYAH SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ

Paylaşımlarıyla adından bahsettiren Boluğur, uzun yıllardır ikonikleşmiş siyah saçlarından ve tarzından tamamen uzaklaşarak bu kez karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı.

Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 7
Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor? - Resim: 8
