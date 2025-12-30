Merve Boluğur paylaşımıyla kafa karıştırdı! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, 2022 yılında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. İkili iki yılın ardından boşanma kararı aldı.

Murat Dalkılıç’ın ardından DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun bu evliliği sadece 57 gün sürdü.