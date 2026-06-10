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Galatasaray’da Dries Mertens için yeni bir dönem ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızla görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine yardımcı antrenörlük teklifi yaptığı öğrenildi.

KABUL ETMEDİ, SÜRE İSTEDİ

Şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve ardından ülkeden ayrılan Dries Mertens’in Galatasaray’ın teklifine ilk aşamada olumlu yanıt vermediği belirtildi. 38 yaşındaki tecrübeli ismin, karar vermek için sarı-kırmızılı yönetimden süre istediği ifade edildi.

GALATASARAY’DA ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

2022 yazında Galatasaray’a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 3 sezonda kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasına girdi. Belçikalı yıldız, Galatasaray kariyerinde 136 resmi maçta görev alırken 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

Oyun aklı, pres gücü, liderliği ve soyunma odasındaki etkisiyle dikkat çeken Mertens, sarı-kırmızılı formayla 5 kupa kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. Özellikle 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de asist kralı olarak şampiyonluk yolunda kritik bir rol üstlendi.