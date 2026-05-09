Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra futbola veda eden Mertens ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.
Mertens yuvasına geri dönüyor: Efsane isim için sürpriz karar: Yeni görevi hazır
Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekibin bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesini tribünden takip edecek. Geçtiğimiz sezon futbol kariyerini sonlandıran Belçikalı oyuncu, ailesiyle birlikte RAMS Park’ta olacak.
Bir süredir dinlenme döneminde olan tecrübeli ismin, sarı-kırmızılı kulüpte teknik ekip ya da farklı bir profesyonel rolde değerlendirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.
Fanatik'in haberine göre yeni sezon planlamasında Mertens’in adının geçtiği ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin Belçikalı futbolcuyla ilgili farklı görev seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
Napoli’den Galatasaray’a transfer olan Mertens, sarı-kırmızılı formayla 136 maça çıktı ve 25 gol, 44 asistlik katkı sağladı.
Kariyerinde PSV, Utrecht, Gent, AGOVV ve Eendracht Aalst gibi kulüplerde de forma giyen Mertens, Galatasaray’da 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.