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Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, peş peşe yer aldığı başarılı projelerin ardından yeni dizisini belirledi.

"Kızıl Goncalar" ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan, son olarak da "Kuruluş Orhan" dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezonda Netflix için hazırlanan Aras dizisinde rol alacak.

Yazıcıoğlu, yapımda İstanbul'da köpeğiyle sakin bir yaşam süren acil servis doktoru Aras karakterine hayat verecek. Geçmişine dair bildiği tüm gerçeklerin aslında büyük bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen Aras, ailesinin izini sürmek için Doğubayazıt'a gidecek. Buradaki konakta kendisini yıllardır süregelen bir kan davasının tam ortasında bulan genç doktor, yaşanan olaylar sırasında Ceylan ile yollarını kesiştirecek.

Yeni projeyle ilgili öne çıkan ayrıntılardan biri ise yönetmen koltuğu. "Kızıl Goncalar"ın yönetmeni Ömür Atay, Netflix'in Aras dizisinin de yönetmenliğini üstlenecek.