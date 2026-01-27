Kuruluş Orhan dizisiyle kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz kısa süreli bir birliktelik yaşadıkları ve ardından yollarını ayırdıkları öne sürülen ünlü oyuncu ile rap müziğin dikkat çeken isimlerinden M Lisa, yeniden aşk iddialarının odağında.

DAHA ÖNCE AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Cüneyd karakteriyle adından sıkça söz ettiren Yazıcıoğlu’nun, bir dönem M Lisa ile anılması magazin kulislerini hareketlendirmişti. İddialar üzerine konuşan genç şarkıcı, çıkan haberleri net bir ifadeyle yalanlayarak “Böyle bir durum yok” açıklamasını yapmıştı.

EV DEKORU İKİLİYİ ELE VERDİ

M Lisa’nın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf, söylentileri tekrar gündeme taşıdı.

Fotoğraftaki ev dekorunun, Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce kendi hesabında paylaştığı ev görüntüleriyle birebir benzerlik göstermesi, takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede “Bu ev Mert’in evi mi?” soruları sosyal medyada dolaşmaya başlarken, ikili arasındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi.