Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kudretli veziri ve “Siyâsetnâme” eserinin yazarı Nizamülmülk karakterine, başarılı oyuncu Mert Turak hayat verecek.

Güçlü performanslarıyla beğeni toplayan Turak’ın projeye katılması şimdiden heyecan yarattı. Toplam 16 bölüm olarak planlanan tarihi dizinin çekimlerinin haziran ayında başlaması bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu yapımın proje tasarımı ve senaryosu İsa Yıldız imzası taşıyor. Senaryo ekibinde ise Uhud Tekin, A. Kadir İlter ve Caner Erzincan yer alıyor. Dizide Sultan Melikşah karakterini ise Alp Navruz canlandıracak.