18 Şubat 2026 Çarşamba
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Delikanlı için beklenen karar çıktı, Mert Ramazan Demir’in yeni projesi ekrana geliyor. Üstelik yayın adresi resmen açıklandı. Geriye tek soru kaldı: “Ne zaman başlıyor?”

Meyra Özer Meyra Özer
Haberi Paylaş
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

“Delikanlı” resmen yola çıktı: Yayın adresi açıklandı

Bir süredir “hangi kanalda, nerede, ne zaman?” sorularıyla konuşulan “Delikanlı” dizisinde beklenen düğüm çözüldü. Yapımın yayınlanacağı kanal Show TV olarak duyuruldu.

1 3
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - Resim: 2

Kadro öyle bir kuruldu ki, sosyal medya zaten hazır bekliyormuş

Dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir yer alıyor. Kadroda ayrıca Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimlerin bulunduğu bilgisi paylaşımlarla gündeme geldi.

“Konusu ne?” diyenlere: Aşk, çatışma, gerilim… hepsi tek pakette

Diziyle ilgili paylaşımlarda karakter ilişkilerinin sertleşeceği, dengelerin hızlı değişeceği ve hikâyenin “aşkın yetmediği yerde kavganın başladığı” bir çizgide ilerleyeceği beklentisi öne çıkıyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.

2 3
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - Resim: 3

Ne zaman yayınlanacak?

Kanal belli oldu, heyecan yükseldi… ama izleyicinin asıl merakı şu: Yayın tarihi. Şu an için kesin bir tarih ilan edilmiş değil. Ancak kanal duyurusunda dizinin “çok yakında” ifadesiyle anıldığı görülüyor.

“Delikanlı” neden şimdiden bu kadar konuşuluyor?

Çünkü bu proje, genç yıldız enerjisiyle güçlü dramatik oyunculuğu aynı yerde buluşturuyor. Kanal duyurusu gelir gelmez gündeme düşmesinin sebebi de bu: izleyici zaten tetikte bekliyormuş.

3 3
