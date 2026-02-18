Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Ne zaman yayınlanacak?

Kanal belli oldu, heyecan yükseldi… ama izleyicinin asıl merakı şu: Yayın tarihi. Şu an için kesin bir tarih ilan edilmiş değil. Ancak kanal duyurusunda dizinin “çok yakında” ifadesiyle anıldığı görülüyor.

“Delikanlı” neden şimdiden bu kadar konuşuluyor?

Çünkü bu proje, genç yıldız enerjisiyle güçlü dramatik oyunculuğu aynı yerde buluşturuyor. Kanal duyurusu gelir gelmez gündeme düşmesinin sebebi de bu: izleyici zaten tetikte bekliyormuş.