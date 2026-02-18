Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

“Delikanlı” resmen yola çıktı: Yayın adresi açıklandı
Bir süredir “hangi kanalda, nerede, ne zaman?” sorularıyla konuşulan “Delikanlı” dizisinde beklenen düğüm çözüldü. Yapımın yayınlanacağı kanal Show TV olarak duyuruldu.
Dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir yer alıyor. Kadroda ayrıca Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimlerin bulunduğu bilgisi paylaşımlarla gündeme geldi.
Diziyle ilgili paylaşımlarda karakter ilişkilerinin sertleşeceği, dengelerin hızlı değişeceği ve hikâyenin “aşkın yetmediği yerde kavganın başladığı” bir çizgide ilerleyeceği beklentisi öne çıkıyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.
Kanal belli oldu, heyecan yükseldi… ama izleyicinin asıl merakı şu: Yayın tarihi. Şu an için kesin bir tarih ilan edilmiş değil. Ancak kanal duyurusunda dizinin “çok yakında” ifadesiyle anıldığı görülüyor.
Çünkü bu proje, genç yıldız enerjisiyle güçlü dramatik oyunculuğu aynı yerde buluşturuyor. Kanal duyurusu gelir gelmez gündeme düşmesinin sebebi de bu: izleyici zaten tetikte bekliyormuş.