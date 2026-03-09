Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta taraftarların tepki gösterdiği Mert Müldür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu sahada kendisine gösterilen tepkiye saygı duyduğunu ama tribündeki nişanlısının taraftarlarca hedef alınmasını kabul etmediğini belirtti.

MET MÜLDÜR: 'NİŞANLIMIN STADI GÖZYAŞLARI İÇİNDE TERK ETMESİNİ KABUL EDEMEM'

Mert Müldür'ün açıklaması şu şekilde:

Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim.