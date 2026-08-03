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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Mert Kaan Demirkaya, Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakaları'nda elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı.

45 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Mert Kaan Demirkaya, sergilediği başarılı performansın ardından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarısıyla Bilecik'e gurur yaşatan genç sporcu, yarı final müsabakalarında gösterdiği üstün performansla dikkat çekerken, antrenörü Hanife Yıldız da bu önemli başarıda pay sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İL Müdürü Ramazan Demir, Mert Kaan Demirkaya ile antrenörü Hanife Yıldız’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.