Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının ardından tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden bir görüntüsü kamuoyuna yansıdı.

Tahliye olan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bayram Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafı yayımladı ve paylaşımına kum saati emojisi ekledi. Bu hareket kısa sürede gündem oldu.

KUM SAATİ VE TESPİT DETAYI

Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafını paylaşması sonrasında kum saati emojisi dikkat çekerken, iki futbolcunun da elinde tespih olması sosyal medyada ayrıca gündem oldu.

