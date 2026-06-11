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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımın tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın idman sahasındaki renkli görüntüleri gündem oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek tabanca antrenmanda yaptığı müzik seçimiyle dikkatleri üzerine çekti.

TESİSLER BOŞALINCA YILDIZ TİLBE DİNLEDİ

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla bireysel çalışmalarına aralıksız devam eden Mert Hakan Yandaş, tesislerde kimsenin olmamasını fırsata çevirdi. Sahaya hoparlör çıkaran deneyimli futbolcu, antrenman boyunca yüksek sesle Yıldız Tilbe şarkıları çaldı. Ünlü sanatçının ezgileri eşliğinde temposunu düşürmeden çalışan Mert Hakan'ın keyifli ve enerjik halleri gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sarı-lacivertli oyuncunun idman yaparken tercih ettiği bu müzik tarzı ve saha içindeki neşeli anları, sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi görerek taraftarlar arasında espri konusu oldu.

Yeni sezon öncesinde form grafiğini yukarda tutmak isteyen ve antrenman performansıyla teknik heyetin de yakın takibinde olan Mert Hakan Yandaş, hem sıkı çalışması hem de renkli karakteriyle hazırlık dönemine damga vurmaya devam ediyor.