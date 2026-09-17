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Geçtiğimiz sezon futbolda yürütülen bahis soruşturması nedeniyle hem TFF tarafından cezalandırılan hem de bir süre cezaevinde kalan Mert Hakan Yandaş, tahliyesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla yeniden sahaya çıkacağı günü bekliyor.

TFF tarafından verilen ceza nedeniyle uzun süredir takımından ayrı kalan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için dönüş sürecinde artık son aşamaya gelindi. Bireysel antrenmanlarını aksatmayan Mert Hakan'ın, cezasının tamamlanmasının ardından yeniden takım çalışmalarına katılması bekleniyor.

CEZASI 1 EKİM'DE TAMAMLANACAK

Mert Hakan Yandaş'ın aldığı ceza, 1 Ekim tarihinde resmen sona erecek. Takımından uzak geçirdiği dönemde fiziksel çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncunun, milli ara sonrasında Fenerbahçe kadrosunda yeniden yer alması bekleniyor.

ORTA SAHADAKİ REKABET ARTACAK

Deneyimli futbolcunun takıma dönmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor. Mert Hakan'ın yeniden forma mücadelesine dahil olması, sarı-lacivertli takımda orta saha bölgesindeki rekabeti de artıracak.