Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin golleri getirdi.
Uzun süredir formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş, tam 568 gün sonra yeniden resmi bir karşılaşmada görev aldı.
568 GÜN SONRA FENERBAHÇE FORMASINA KAVUŞTU
Sarı-lacivertli formayı son olarak 28 Mart 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Bodrum FK karşılaşmasında giyen Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından yeniden sahaya çıktı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, Alanyaspor mücadelesinin 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
Mert Hakan, Kadıköy'deki son maçına ise 16 Mart 2025 tarihinde Samsunspor karşısında çıkmıştı.
BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI
Deneyimli futbolcu, 9 Aralık 2025 tarihinde başlatılan "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Yaklaşık dört ay tutuklu kalan Mert Hakan, nisan ayının başında görülen duruşmada tahliye edilmişti.
PFDK'NIN VERDİĞİ 12 AYLIK CEZA 6 AYA İNDİRİLMİŞTİ
Tahliyesinin ardından Mert Hakan Yandaş hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 Nisan 2026 tarihinde Mert Hakan'a bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmiş ve
Fenerbahçe'nin karara itiraz etmesinin ardından dosyayı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, 1 Ağustos 2026 tarihinde cezayı 12 aydan 6 aya indirmişti.
GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ SAHALARA DÖNDÜ
Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltirken gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.
Mert Hakan Yandaş da 568 gün sonra sahalara dönerek sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda yeniden süre almaya başladı.
Maç sonu duygusal anlar yaşayan Mert Hakan Yandaş galibiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara giderek kutladı.