Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş forması milli kaleci Mert Günok, transfer iddialarına yanıt verdi.

MERT GÜNOK: 'HABERLER ASILSIZDIR'

Sergen Yalçın döneminde kaptanlığı elinden alınmasının ardından yedek kulübesine hapsolan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi hakkında çıkan ayrılık söylentilerine şu şekilde açıklık getirdi:

"Hakkımda çıkan, 'Mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek."