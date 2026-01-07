Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından eski kulübü Fenerbahçe ile anlaşmaya varan milli kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.

'BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM'

Mert Günok veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş’a imza attığım ilk gün…

Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar… Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım.

Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100’ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerinde emeği olan tüm çalışanlar; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."