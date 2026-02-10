30 bin TL açlık sınırı karşısında 28 bin TL asgari ücret ile geçinmek zor. Öyle ki kira fiyatlarının bile maaşı geçtiği ortamda pek çok vatandaş kenara para biriktiremiyor.
Mert Başaran’dan gençlere yatırım tavsiyesi: Bu parayı koysanız 5’e katlar
Ünlü ekonomist Mert Başaran asgari ücretle çalışıp, anne ve baba ile yaşayan gençlere köşeye kira veriyormuş gibi bir miktar para biriktirilmesi yönünde tavsiye verdi. Başaran, "Altına bile bu parayı koysanız 5x yaparsa 10 milyon lira para eder" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Asgari ücretle yatırım yapılır mı? sorusuna ünlü ekonomist Mert Başaran YouTube videosunda yanıt verdi. Başaran, bu devirde asgari ücretle yatırım yapmanın mümkün olmadığının altını çizerken, “Bu rakamlar çok düşük rakamlar” dedi.
Ancak Başaran, asgari ücretle nasıl yatırım yapılabilir konusuna da değindi. Anne ve baba ile yaşayan gençlerin ancak birikim yapabileceğini söyleyen Başaran, bu durumda olan gençlere altın tavsiyede bulundu.
Başaran gençlere, aynı kira veriyormuş gibi kenara parayı köşeye atabileceklerini belirtti.
En azından gelecek için bir maya olacağını söyleyen Başaran, asgari ücretle çalışan gençlere şu tavsiyede bulundu:
“En azında o size bir maya olur. 10 yılda 15 bin TL şeklinde köşeye atarsanız, 2 milyon TL paranız olacak. Altına bile bu parayı koysanız 5x yaparsa 10 milyon lira para eder. Genç yaşta cefa çekip, anne ve baba ile kalıp tasarruf edin.”
Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.