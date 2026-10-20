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Kaynak: İHA

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkiinde Silifke yönünde meydana geldi. 24 yaşındaki U.Ş. idaresindeki 33 BGN 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak kaldırıma tırmandı. Süratlenen araç, o sırada bir iş yerinde çalışmakta olan 34 yaşındaki F.Ö.'ye şiddetle çarptı.

MERMER BLOKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yayımlanan bilgilere göre otomobil, yayaya çarptıktan sonra hızını alamayarak yol kenarında park halinde duran iki araca ve ardından iş yerinin önündeki mermer bloklara vurarak durabildi. Kazada ağır yaralanan F.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.