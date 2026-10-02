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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin'de belediyelere yönelik operasyon sırasında bir konutta kaydedilen görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Söz konusu görüntülerde, sabah saatlerinde kapıyı pijamalarıyla açan kadının polislerden kameraları kapatmalarını istediği, görevli polisin ise "Sıkıntı yok, bilgi amaçlı" yanıtını verdiği aktarıldı. Görüntülerin daha sonra "operasyon görüntüleri" adı altında basına servis edildiği belirtildi.

MAHREMİYET VE MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

Bulut, önergesinde görüntülerin kamuoyuna servis edilmesini özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği açısından değerlendirdi.

Kolluk faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması sırasında kişilerin onuru, mahremiyeti ve temel haklarının korunması gerektiğini belirten Bulut, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"GÖRÜNTÜLERİ KİM SERVİS ETTİ?"

Bulut, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye görüntülerin hangi kolluk birimi tarafından kaydedildiğini ve hangi kişi, kurum veya birim tarafından basın kuruluşları ya da üçüncü kişilerle paylaşıldığını sordu.

Ayrıca görüntülerin paylaşılması için yazılı veya sözlü bir talimat verilip verilmediğinin, verildiyse bunun hukuki dayanağının açıklanmasını istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI MI?

Bulut, görüntülerin basına nasıl ve hangi amaçla ulaştığının belirlenmesi için idari inceleme yapılıp yapılmadığını da Bakan Çiftçi'ye yöneltti.

Önergede ayrıca son yıllarda operasyon görüntülerini basın kuruluşlarına veya sosyal medya hesaplarına servis ettiği gerekçesiyle hakkında idari ya da adli işlem yapılan kolluk görevlilerinin sayısının açıklanması istendi.