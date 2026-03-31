Fındıkpınarı Mahallesi'nde geçen hafta sağanak sonrası meydana gelen heyelanda bölgedeki bazı evler zarar görmüş, ikametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çökmüş, mahalleden geçen yolda yarık oluşmuştu.

Bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatılmış, AFAD ekiplerince zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlatılmıştı. Mersin'deki korkutan heyelan sonrası hasar raporu ortaya çıktı.

65 EV ZARAR GÖRDÜ

AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, sağanağın etkisiyle heyelan oluşan 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde incelemede bulundu. İlk incelemede 65 evin hasar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Kıratlı, "Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü, bu sayının yapılacak detaylı incelemelerle değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların durması ve heyelanın tamamen sona ermesinin ardından nihai rapor hazırlanacak." dedi.