Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 10 Nisan’da düzenlediği operasyonla yakalanan 33 şüpheliden 2’si serbest bırakıldı, 31’i adliyeye sevk edildi.
OPERASYONUN DETAYLARI
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı.
Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILMIŞTI
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, 10 Nisan’da Yenişehir Belediyesinin Limonluk Mahallesi’ndeki hizmet binası ile şüphelilere ait adreslerde arama gerçekleştirmişti.
Aynı operasyon çerçevesinde toplam 33 kişi gözaltına alınmıştı.