Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Sait Bolat Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana yönüne seyir halinde olan F.Y. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yasin Özcan’ın kullandığı araca arkadan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın ardından savrulan araçlar, Ş.G. idaresindeki minibüs ile yol kenarında park halinde bulunan çekiciye de çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

İki otomobil, bir minibüs ve bir çekicinin karıştığı kazada ağır yaralanan Yasin Özcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yasin Özcan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.