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Kaynak: İHA

Mersin’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Silifke ilçesinde 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 923 gram kubar esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ile 57 bin 750 TL ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.