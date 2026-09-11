Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenlemiş, adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına almıştı.

Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirmişti.