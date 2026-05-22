Mersin’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüz binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik hap bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAÇ DURDURULUP ARAMA YAPILDI

Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu durdurduğu araçta yapılan aramalarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.