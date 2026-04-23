Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 40 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 244 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.