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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Sahili, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (Akdeniz SUP) tarafından organize edilen kutlama programına çevre sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında ilk olarak sahilde dev boyutlarda bir Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Kıyıdaki törenin ardından kürek sörfü tutkunları mavi sulara açılarak ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde Zafer Bayramı gururunu denizde yaşadı.

Kulüp yöneticisi Fuat Aracı, bayramlara önem verdiklerini belirten Aracı, "Bizim için anlamlı ve özel bir gün. Arkadaşlarımızla kıyıda bayrak açarak kutlamamızı yaptıktan sonra suya açıldık. Bizim için önemli olan bu işi bu sporla özdeşleştirebilmek ve bu anlamlı günde hep birlikte olabilmekti." dedi.