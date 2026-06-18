Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle hayata geçirilen ve gelenekselleşen şenlik, 8 Haziran itibarıyla start aldı. Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde faaliyet gösteren 156 amatör spor kulübünün katılım sağladığı turnuvada, 3 binden fazla çocuk yeşil sahalarda ter döküyor.

ANLAMLI MOTTO: "ŞİDDETE VE UYUŞTURUCUYA HAYIR, SPORA EVET"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlik, bu yıl toplumsal farkındalık yaratan çok anlamlı bir mesajla sahaya indi. ‘Şiddete ve uyuşturucuya hayır, spora evet’ mottosuyla düzenlenen şenlikte, çocukların takım ruhu, paylaşım, barış ve kardeşlik gibi değerleri kazanması ön planda tutuluyor. Tribünleri dolduran veliler ise çocuklarının bu gurur dolu anlarını heyecanla takip ediyor.

"BU LİGİN KAYBEDENİ YOK"

Turnuvaya dair detayları paylaşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, katılımın her geçen yıl katlanarak arttığını belirtti. Gökayaz, organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Anamur, Silifke, Erdemli, Tarsus ve merkez ilçelerimizden bu yıl U-11 yaş grubunda 73, U-12 yaş grubunda ise 83 olmak üzere toplam 156 takım ve 3 bin sporcumuz turnuvada yer alıyor. Okulların kapanma haftasına denk gelmesiyle çocuklarımız için harika bir yaz aktivitesi oldu. Kendilerini sınama ve sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Çocuklarımızdan, hocalarımızdan ve velilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kardeşliğin, mücadelenin ve paylaşımın ön planda olduğu bir turnuva geçiriyoruz. Sonuçta bu bir minikler futbol ligi; burada dostluk kazanır, bu ligin kaybedeni olmaz."

Aylardır bu şenlik için hazırlık yapan minik kramponların yeşil sahalardaki büyük mücadelesi ve futbol şöleni 29 Haziran tarihine kadar devam edecek.