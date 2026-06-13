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Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede belirlenen programlar kapsamında ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kış boyunca yoğun yağışların etkisiyle oluşabilecek haşere riskine karşı binlerce noktada önleyici ilaçlama yapan ekipler, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle mücadeleyi daha da artırdı. Sivrisinek, karasinek, fare, hamam böceği ve benzeri zararlıların üreme alanı olarak kullandığı dere yatakları, rögarlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, sulama havuzları, çöp konteynerleri, apartman bodrumları ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde de geniş kapsamlı uygulamalar yaparak halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Gece ve gündüz sahada görev yapan ekipler, yaz sezonu boyunca haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdürecek.

“180 mahallede çalışmalarımız aralıksız sürüyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü İlaçlama Birim Amiri Kaplan Sandal, merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “56 merkez mahalle ile 124 kırsal mahallede larva ve haşere ilaçlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında bölgemizde Şarlak Deresi’nde de ıslah çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen taleplerin titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Sandal, haşere oluşumunun önüne geçilmesi için vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü vurguladı. Sandal, özellikle hayvancılıkla uğraşanların hayvan gübrelerini yaşam alanlarından uzak bölgelerde muhafaza etmeleri ve bahçelerde açıkta su birikintisi bırakmamaları gerektiğini söyledi.