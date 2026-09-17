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Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Tarsus merkezli bir bahis şebekesi belirlendi.

HESAPLARDA 7,6 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Polis ekiplerinin çalışmasında 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 45 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı belirlenen 27 yasa dışı bahis sitesine de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.