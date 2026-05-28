Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar Mahallesi Avgadı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil bir evin bitişiğinde bulunan baraka evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

Baraka evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlere su hortumlarıyla müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle baraka ev tamamen alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, baraka ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.