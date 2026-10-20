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Kaynak: AA

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki adrese ve şahıslara eş zamanlı baskın yapıldı.

BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama gerçekleştiren ekipler; 4 bin 800 adet sentetik hap, 35 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyon doğrultusunda M.E.T., M.K., F.Ç., C.Ö., M.N.A. ve F.Ç. isimli 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.E.T., M.K., C.Ö. ve M.N.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.