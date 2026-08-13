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Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G, S.A, G.Y, K.T. ve G.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 52,70 gram kokain, 44,7 gram sentetik uyuşturucu, 4,75 gram esrar ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.