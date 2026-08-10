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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Narkotik ekiplerinin çalışmaları sonucunda merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde sokak satıcılığı yaptığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

SOKAK SATICILARINA OPERASYON

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.T., M.G.O., M.B. ve R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve alfametilamin bulundu.

2 SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1'i tabanca olmak üzere 2 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.