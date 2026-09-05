Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği baskınlarda M.B. ile R.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve üst aramalarında 811 adet sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.