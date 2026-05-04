Mersin’in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde devrilen traktörün altında kalan sürücü, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

TRAKTÖR ÇAMURLU ZEMİNDE DEVRİLDİ

Olay, Yunusoğlu Mahallesi’nde kömür ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Elderviş’in kullandığı traktör, yağışın etkisiyle çamurlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü traktörün altında sıkıştı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sağlık ve jandarma sevk edildi.

1 SAATLİK ZORLU KURTARMA

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, sürücüyü kurtarmak için yoğun çalışma başlattı. Yağışın devam etmesi ve zeminin çamur olması nedeniyle güçlükle ilerleyen operasyon, yaklaşık 1 saat sonunda başarıyla tamamlandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.