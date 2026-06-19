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Kaynak: İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde dün yaşanan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli 27 yaşındaki sağlık teknisyeni E.Ö.’ye, Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırıldı. E.Ö., burada meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen E.Ö.’ye seyir halindeki aracın çarptığı anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ GÖZ ALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Ö.E.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.