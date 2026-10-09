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Kaynak: İHA

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, evinde silah ve mühimmat bulundurduğu belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin evde ve eklentilerinde gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 312 adet 9 milimetre ve 137 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.

Ayrıca 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği ve farklı boyutlarda 4 bıçağa el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.