Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli

Günlük ibadetlerini yerine getirmek için dahi yeterli su bulamadıklarını aktaran Nebi Kurt’un yanı sıra, geçmiş dönemlerde su bulma ümidiyle yapılan sondaj çalışmalarından sonuç alamadıklarını ifade eden Teslime Uğuz da kişisel birikimlerini bu uğurda harcamalarına rağmen sorunun çözülmediğini dile getirerek yetkililerden destek istedi.