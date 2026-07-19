Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli

Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı kırsal bir mahallede uzun süredir devam eden içme suyu sıkıntısı, bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar, kalıcı bir çözüm üretilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 1

Silifke ilçesinin Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde kronikleşen su sorunu, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde hayatı olumsuz etkiliyor. Evlerindeki beyaz eşyaları susuzluk nedeniyle çalıştıramayan mahalle sakinleri, temizlik ve hijyen gibi en temel gereksinimlerini sağlıklı koşullarda yerine getiremediklerini ifade ediyor.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 2

İhtiyaçlarını giderebilmek adına köy meydanındaki su kuyularının önünde bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zaman zaman sıra yüzünden gerginlikler yaşandığını belirtiyor. Bölgeye yönlendirilen su tankerleri ve römorklar ise mevcut nüfusun talebini karşılamada yetersiz kalıyor.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 3

"MİLLET UZAYA ÇIKARKEN BİZ ELDE ÇAMAŞIR YIKIYORUZ"

Yaz aylarında nüfusu 1.200'e kadar ulaşan, kışın ise yaklaşık 400 kişinin ikamet ettiği bölgede yaşanan mağduriyeti dile getiren mahalle muhtarı Ramazan Güner, vatandaşların ilkel koşullarda su temin etmeye çalıştığını vurguladı.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 4

İlçeden çıkan bir astronotun uzay misyonuna atıfta bulunan Güner, teknoloji çağında hala taşıma suyla yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek durumun tezatlığına dikkat çekti ve yetkililerden hızlı bir adım beklediklerini ifade etti.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 5

MAHALLE SAKİNLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ev işlerini kısıtlı imkanlarla yürütmek zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Zübeyde Bulut, çevre köylerden araçlarla ya da bidonlarla su taşımak zorunda kaldıklarını, modern ev aletleri bulunmasına rağmen çamaşırları kazanlarda el yordamıyla yıkadıklarını söyledi.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 6

Günlük ibadetlerini yerine getirmek için dahi yeterli su bulamadıklarını aktaran Nebi Kurt’un yanı sıra, geçmiş dönemlerde su bulma ümidiyle yapılan sondaj çalışmalarından sonuç alamadıklarını ifade eden Teslime Uğuz da kişisel birikimlerini bu uğurda harcamalarına rağmen sorunun çözülmediğini dile getirerek yetkililerden destek istedi.

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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 7
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 8
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 9
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 10
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 11
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Mersin'de su çilesi: Mahalle sakinleri tanker ve kuyulardan su taşımaktan dertli - Resim: 12
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