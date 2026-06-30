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Kaynak: AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde hamam, sauna ve SPA merkezlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyona 91 ekip ve 273 personel katıldı.

FUHUŞ VE RUHSATSIZ FAALİYET TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde 1 işletmenin Türk Ceza Kanunu’nun 227’nci maddesini (fuhuş) ihlal ettiği, bir diğer işletmenin ise ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

2 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Tespit edilen ihlaller sonrası ekipler, söz konusu 2 işletmenin faaliyetini sonlandırdı. Denetimlerin kent genelinde devam edeceği öğrenildi.

9 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Öte yandan, belgeleri eksik olan, kimlik bildiriminde bulunmayan ve sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen 9 işletme hakkında da yasal işlem uygulandı.