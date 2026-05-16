Geleneksel oyunların yeniden hayat bulduğu etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen program, Tarsus Kültür Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ile Mersin ve Tarsus Mola Evinden yararlanan özel bireyler ve ailelerinin bir araya geldiği şenlikte renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

Etkinlik, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Katılımcılar, ritim ve müziğin eşlik ettiği performanslarla büyük beğeni toplarken, özel bireylerin sahnedeki uyumu ve enerjisi izleyenlerden alkış aldı. Tarsus Mola Evinden bir öğrencinin gerçekleştirdiği solo dans gösterisi de etkinliğe damga vuran anlar arasında yer aldı.

Şenlik boyunca geçmişten günümüze uzanan geleneksel sokak oyunları yeniden canlandırıldı. Sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, mini futbol, halat çekme, mendil kapmaca ve kaşıkla pinpon topu taşıma gibi oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte yarıştığı oyunlar, etkinliğin en sıcak ve samimi görüntülerini oluşturdu. Parkta bulunan diğer çocuklar da özel bireylerle birlikte oyunlara katılarak dayanışma örneği sergiledi.

Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edilirken, yüz boyama etkinliği de miniklerin neşesine renk kattı. Düzenlenen organizasyonlarla özel bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Uçan, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya başlayan geleneksel oyunları yeniden çocuklarla buluşturmak istediklerini belirtti. Şenlik kapsamında 11 farklı oyun hazırladıklarını ifade eden Uçan, yakar top, seksek, çuval yarışı, halat çekme ve parkur oyunları gibi etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Açılışta öğrencilerin ritim ve halk oyunları gösterilerinin de yer aldığını aktardı.

Ailelerin etkinliklere aktif şekilde katılmasının önemine değinen Uçan, bu tür organizasyonların özel bireylerin sosyal yaşama uyumu açısından büyük katkı sunduğunu vurguladı. Grup etkinliklerinin çocukların motor becerileri, planlama ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine destek olduğunu belirten Uçan, benzer etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti.