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Kaynak: AA

Akdeniz Belediyesi’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market ve çeşitli işletmelere yönelik rutin kontrollerini sürdürdü.

Müfide İlhan Mahallesi’nde bulunan bir markette yapılan incelemelerde, özellikle çikolata ve bisküvi türü olmak üzere toplam 230 ürünün kullanım süresinin dolduğu belirlendi.

Mevzuata aykırı satış nedeniyle işletmeye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. El konulan ürünler ise imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun açıklamasında, gıda işletmelerine yönelik denetimlerin düzenli olarak devam ettiği vurgulandı. Sivaslıoğlu, son kullanma tarihi geçmiş veya tüketici sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmediğini belirterek, halk sağlığını korumaya yönelik kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.