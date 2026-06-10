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Mersin'de ikinci el eşya satışına yönelik sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ikinci el eşyaların satışı için sosyal medya aracılığıyla duyurdukları sahte ilanlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kimlikleri belirlenen 20 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 22 cep telefonu, 22 SIM kart, 2 sabit disk, bilgisayar ve 4 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.