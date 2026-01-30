Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, araçlar su altında kaldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı. Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Çamlıyayla ilçesindeki aşırı yağışlar sonucunda toprak kayması oldu. İstinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.
20 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI
Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.