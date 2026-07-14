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Kaynak: İHA

Erdemli ilçesinde 1 Temmuz’da halk plajında meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Osmaniye’ye geldiklerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu.

Araçta bulunan Y.G., F.G., D.T., A.A. ve E.H.G. gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin lira, 4 cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye, 1 çift altın küpe ile çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.