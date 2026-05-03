Kaza, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarılı yönetimindeki otomobil, Silifke istikametinden Kırobası yönüne seyir halindeyken karşı şeritten gelen İmam A. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Sarılı olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.