Kaza, ilçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mut Hükümet Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobil ile F.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına girerek bir süre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ambulans gelinceye kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alınan Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor.